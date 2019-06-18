شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السنغال يخوض التدريب الأول بالدفاع الجوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خاض منتخب السنغال لكرة القدم أول تدريب له، مساء اليوم الثلاثاء، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية التي ستنطلق يوم 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

وفرض أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، نوعًا من السرية على تدريب الفريق حيث رفض تصوير تدريب الفريق من أي وسيلة إعلامية.

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وبدء التدريب بالتركيز على النواحي البدينة بالجري حول الملعب ثم ركز في نهاية التدريب على بعض الأمور التكتكية.

يذكر أن فريق السنغال يقيم في أحد الفنادق في القرية الأوليمبية بالدفاع الجوي والقريب جدًا من ملعب تدريب الفريق.

جدير بالذكر أيضًا أن منتخب السنغال يقع في مجموعة تضم الجزائر وكينيا وتنزانيا.