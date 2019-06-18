الكرواتي إيفانكوفيتش مدربًا لأهلي جدة

أعلن أهلي جدة السعودي، اليوم الثلاثاء، تعيين الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مدربا جديدا للفريق لمدة موسمين.

ودرب إيفانكوفيتش، هانوفر الألماني ودينامو زغرب الكرواتي ومنتخب إيران خلال مسيرته، كما عمل في السعودية حين قاد الاتفاق في موسم 2011-2012، وكانت محطته الأخيرة مع بيرسبوليس الإيراني منذ 2015.

وأنهى أهلي جدة، الموسم المنصرم، في المركز الرابع بالدوري السعودي للمحترفين، وسيواجه غريمه الهلال في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.