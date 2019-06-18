أعلن أهلي جدة السعودي، اليوم الثلاثاء، تعيين الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مدربا جديدا للفريق لمدة موسمين.
ودرب إيفانكوفيتش، هانوفر الألماني ودينامو زغرب الكرواتي ومنتخب إيران خلال مسيرته، كما عمل في السعودية حين قاد الاتفاق في موسم 2011-2012، وكانت محطته الأخيرة مع بيرسبوليس الإيراني منذ 2015.
وأنهى أهلي جدة، الموسم المنصرم، في المركز الرابع بالدوري السعودي للمحترفين، وسيواجه غريمه الهلال في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الكرواتي إيفانكوفيتش مدربًا لأهلي جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.