القحطاني يهنئ رئيس الهلال السعودي الجديد

قدم ياسر القحطاني مهاجم فريق الهلال السعودي السابق التهنئة لفهد بن سعد بن نافل، بمناسبة تنصيبه رئيسا لمجلس إدارة النادي.

وحسم فهد بن سعد بن نافل، سباق الترشح على منصب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، بعد أن حصد 15061 صوتا في الانتخابات التي أجريت مساء الثلاثاء، متفوقا على موسى بن عبدالعزيز الموسى الذي حصد 612 صوتا.

وكتب القحطاني رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" موجها حديثه لفهد بن سعد: "مبروك رئاسة نادي الهلال، إكمال لمسيرة رجال الزعيم. مبروك علينا رجل مثلك، كلنا معك وموعدنا المنصات بإذن الله".

وتضم قائمة رئيس الهلال الجديد الأعضاء: سلطان بن حسن بن سعيد، وسلمان بن أحمد التويجري، وسليمان بن ناصر الهتلان، وفيصل بن عبدالمحسن الغشيان، وفهد بن عبدالله المفرج.