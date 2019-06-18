مانشستر يونايتد يصدم برشلونة بخطوة حاسمة

توصل نادي مانشستر يونايتد، إلى اتفاق جديد مع أحد نجوم الفريق، لتمديد تعاقده، والبقاء بين جدران النادي خلال العامين المقبلين.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، توصلت إدارة يونايتد لاتفاق مع ماتا لتجديد عقده الذي ينتهي هذا الصيف، حتى عام 2021.

وقطع مانشستر يونايتد بتلك الخطوة، الطريق على برشلونة، الذي كان ينوي استغلال انتهاء تعاقد اللاعب الإسباني، من أجل نقله إلى ملعب كامب نو، في الموسم المقبل، مجانا.

وانتقل ماتا إلى يونايتد قادما من تشيلسي عام 2014، وشارك منذ ذلك الحين في 218 مباراة سجل خلالها 34 هدفا، وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي، إضافة إلى بطولة الدوري الأوروبي، وكأس الدرع الخيرية