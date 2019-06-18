لاعب ليفربول ينتقل إلى اسكتلندا على سبيل الإعارة

أعلن نادي جلاسجو رينجرز الاسكتلندي اليوم الثلاثاء تعاقده مع شيي أوجو جناح فريق ليفربول الإنجليزي على سبيل الإعارة لموسم واحد.
وقضى أوجو، 21 عاما، الموسم الماضي معارا إلى ريمس الفرنسي قبل أن يجدد عقده لخمسة أعوام مع ليفربول.
وشارك أوجو في 13 مباراة مع الفريق الأول لليفربول وسجل مرة واحدة فقط.
وأقدم ليفربول على إعارة اللاعب إلى أندية ويجان وفولهام وولفرهامبتون.
وشارك أوجو في الفوز مع منتخب إنجلترا بلقب كأس العالم للشباب تحت 20 عاما في 2017.
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