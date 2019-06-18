الموسى يهنئ بن نافل على رئاسة الهلال

أعلن موسى الموسى، المرشح لرئاسة الهلال، الذي خسر المنافسة أمام فهد بن نافل رئيس الهلال الجديد، دعمه وتأييده للإدارة الحالية، مباركاً له هذا الفوز.

واعتبر الموسى بأن فوز بن نافل يعتبر فوز له، مشيرًا إلى أن المنافسة على الرئاسة هدفها خدمة الهلال.

وكتب الموسى تغريدة في حسابه الرسمي على موقع "تويتر" بعد خسارته رئاسة الهلال، قائلًا: "أبارك لأخي فهد بن نافل فوزه برئاسة نادي الهلال بعد انتخابات حصدت متابعة جماهيرية وإعلامية غير مسبوقة وإيرادات مالية تعتبر الأضخم بين الأندية".

وأضاف "فوزه أعتبره فوز لي ولا أحد فينا خاسر، كما أعلن تأييدي ودعمي لإدارة الأخ فهد فنحن لم نتنافس إلا من أجل خدمة الكيان وإسعاد جماهيره الوفية".

وتابع في رسالة لجماهير الهلال "ترشّحت للرئاسة رغبة في خدمة النادي، وكان فريق الإدارة من الشباب التوّاق لإسعادكم، والممتلئ بالحماس، يُحسب للهلال أنه النادي الوحيد الذي حصل له هذا الزخم من المرشحين، وتسبب ذلك في ضخ مالي كبير لخزينة النادي، أشكر لكم تفاعلكم، وثقوا بإدارتكم الجديدة".