شكرا لقرائتكم خبر عن الموسى: الانتخابات دعمت خزينة الهلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

بارك المرشح الثاني موسى الموسى، للرئيس الجديد فوزه بالانتخابات، معلناً تأييده ودعمه للإدارة خلال تغريدة عبر موقعه الشخصي في «تويتر»، قائلاً: «أبارك لأخي فهد بن نافل فوزه برئاسة نادي الهلال بعد انتخابات حصدت متابعة جماهيرية وإعلامية غير مسبوقة وإيرادات مالية تعتبر الأضخم بين الأندية.. وفوزه أعتبره فوزاً لي ولا فينا أحد خاسر.. كما أعلن تأييدي ودعمي لإدارة الأخ فهد فنحن لم نتنافس إلا من أجل خدمة الكيان وإسعاد جماهيره الوفية».

وأضاف: «رسالتي لجماهير الهلال الوفية: ترشحت للرئاسة رغبة في خدمة النادي، وكان فريق الإدارة من الشباب التواق لإسعادكم، والممتلئ بالحماس.. يُحسب للهلال أنه النادي الوحيد الذي حصل له هذا الزخم من المرشحين، وتسبب ذلك في ضخ مالي كبير لخزينة النادي.. أشكر لكم تفاعلكم، وثقوا بإدارتكم الجديدة».