شكرا لقرائتكم خبر عن «أخضر السلة» للناشئين يخسر أمام تونس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (القاهرة) خسر المنتخب السعودي للناشئين لكرة السلة أمام تونس بنتيجة 66/ 56 في أولي مبارياته بالبطولة العربية للناشئين لكرة السلة، والتي انطلقت اليوم (الثلاثاء) في العاصمة المصرية القاهرة. وكان للعامل البدني وطول القامة دور في أفضلية المنتخب التونسي، فيما تأثر «الأخضر» بإصابة نجمة سعد السبيعي، الذي خرج في منتصف الفترة الثانية. ويلعب المنتخب السعودي للناشئين ثاني مبارياته أمام المنتخب الجزائري غداً (الاربعاء).



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