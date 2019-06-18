شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن مشعل مشرفا على كرة القدم في الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أعلنت إدارة النادي الأهلي عن الهيكل الإداري لكرة القدم بالنادي بحيث يتولى الأمير منصور بن مشعل الإشراف على كرة القدم، ومحمد شلية إداريا للفريق الأول، وماجد الطوريقي مدير الفريق الأول، وأحمد بامعوضة مديرا تنفيذيا لكرة القدم، ومحمد الحارثي مدير قطاع الناشئين والشباب

أعلنت إدارة النادي الأهلي عن الهيكل الإداري لكرة القدم بالنادي بحيث يتولى الأمير منصور بن مشعل الإشراف على كرة القدم، ومحمد شلية إداريا للفريق الأول، وماجد الطوريقي مدير الفريق الأول، وأحمد بامعوضة مديرا تنفيذيا لكرة القدم، ومحمد الحارثي مدير قطاع الناشئين والشباب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منصور بن مشعل مشرفا على كرة القدم في الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.