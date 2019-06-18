شكرا لقرائتكم خبر عن النهدي متحدثا رسميا باسم الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أصدرت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ قراراً بتعيين عبدالعزيز النهدي مديراً لمركز الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي الإعلامي ومتحدثاً رسمياً باسم النادي .

أصدرت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ قراراً بتعيين عبدالعزيز النهدي مديراً لمركز الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي الإعلامي ومتحدثاً رسمياً باسم النادي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النهدي متحدثا رسميا باسم الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.