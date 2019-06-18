تشيلي تسحق اليابان برباعية في كوبا أمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأت تشيلي حملة الدفاع عن لقبها بالفوز برباعية نظيفة على اليابان أمس الأول، في ساو باولو ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كوبا أمريكا لكرة القدم التي تستضيفها البرازيل حتى السابع من يوليو المقبل.

وسجل الأهداف إريك بولغار عند الدقيقة (41) وإدواردو فارغاس «هدفين» عند الدقيقتين (54 و83) وألكسيس سانشيز عند الدقيقة (82)، لتتشارك تشيلي بطلة النسختين الأخيرتين (2015 و2016) صدارة المجموعة مع الأوروجواي التي فازت بنتيجة مماثلة على الإكوادور أمس في بيلو هوريزنتي.