جوميز: صلاح قادر على أن يكون الأفضل في العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ القاهرة

أكد مهاجم المنتخب البرتغالي السابق نونو جوميز، أن محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري قادر على أن يكون أفضل لاعب في العالم، خاصة مع قيادته لفريقه ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام.

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وقال جوميز في تصريحات تليفزيونية إن صلاح بات ينافس الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي رونالدو، وهو شيء يحسب له، خاصة أن الفارق العمري لمصلحته.

وأضاف أنه يعرف من اللاعبين المصريين محمود تريزيجيه وأحمد حسن كوكا المحترف في الدوري البرتغالي، وأوضح أن المنتخب المصري قادر على الفوز ببطولة أمم أفريقيا، وهو المرشح الأبرز، خاصة أنها تقام على أرضه ووسط جماهيره.

وشدد البرتغالي جوميز الذي يزور مصر حاليا على أن بطولة أمم أفريقيا تضم لاعبين مميزين آخرين على رأسهم السنغالي ساديو ماني، والمغربي حكيم زياش.