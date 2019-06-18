أخضر قوى الإعاقة يستعد لملتقى تونس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انطلق معسكر المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة على ملعب ومضمار معهد إعداد القادة بالرياض، استعدادا للمشاركة في ملتقى تونس الدولي والجائزة الكبرى لألعاب القوى الذي سيقام خلال الفترة من 25 يونيو الحالي حتى 2 يوليو المقبل في تونس.

وسيستمر المعسكر الداخلي حتى الأحد المقبل ويتضمن تدريبات في صالة الحديد والملعب، إذ يضم المنتخب 3 لاعبين هم هاني النخلي وعلي النخلي ونور الصناع، تحت إشراف المدربين عبدالله مشراوي وعبدالله مجرشي.