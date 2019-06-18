270 بطلا يحتفلون مع اتحاد بناء الأجسام بالمدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شارك 270 لاعبا أمس، في حفل تكريم أبطال بناء الأجسام في المدينة المنورة، بحضور عدد كبير من الشخصيات والمختصين في الرياضة والتغذية وأعضاء مجلس الاتحاد السعودي لبناء الأجسام.

وتخلل الحفل كلمات ترحيبية، ثم ألقى رئيس الاتحاد السعودي المهندس أسامة الرميان مشاركة هنأ من خلالها المكرمين، مؤكدا أهمية العمل وتوحيد الجهود لرفع راية المملكة في البطولات الرسمية والعالمية، مشيرا إلى أن الحفل يأتي ضمن اهتمامات الاتحاد خلال المرحلة الحالية بالعنصر البشرى وتشجيع الرياضة وتوفير المناخ المناسب للنجاح.

فيما أوضح أنور الحارثي، وهو أحد المؤثرين والداعمين لأبطال بناء الأجسام في المملكة وأحد المنظمين لحفل المدينة المنورة، أن الملتقى الذي يعد الأول من نوعه في منطقة المدينة المنورة جاء تأكيدا على رغبة الجميع في إدامة التواصل مع المهتمين بهذه الرياضة بهدف تطوير مقوماتها والارتقاء بمستواها وتكريم أبطالها المنجزين.