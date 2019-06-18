شكرا لقرائتكم عماد السيد يشارك فى مران الزمالك بعد تعافية من الاصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك عماد السيد حارس مرمى الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق تحت إشراف أيمن طاهر مدرب الحراس، رغم استمرار وضع يده فى "جبيرة جبس" بسبب الإصابة التى تعرض لها بكسر فى أحد أصابع اليد، خلال مشاركته أمام الداخلية بالدورى. Advertisements وخاض عماد السيد بالمشاركة مع محمود عبد المنصف والحارس محمد شريف من مواليد فريق 2000 بالنادي والذي تم تصعيده للتدريب مع الفريق الأول، تدريبات تأهيلة قوية، وبعدها أدى الثلاثي تدريبات تمريرات بالكرة.

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