شكرا لقرائتكم اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 18-6-2019.. آخر تطورات صفقة طاهر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت أخبار النادى الأهلي اليوم الثلاثاء 18-6-2019 ، عدة أحداث على مدار اليوم داخل القلعة الحمراء ولا صوت يعلو على الانتقالات الصيفية المقبلة فى أطار مفاوضات النادى لضم لاعبين جدد يدعمون صفوفه في الموسم الجديد.

ولعل أبرز اخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء:

اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء .. طلبات الأهلي من ضحايا الميركاتو الصيفى

اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء .. حدد مسئولو القلعة الحمراء آخر الطلبات من قائمة الراحلين عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

واستقر مسئولو الأهلي بشكل مبدئى على قائمة الراحلين فى الصيف المقبل، لتجديد دماء الفريق بالموسم الكروى الجديد ومعالجة الأزمات الفنية التى تعرض لها الفريق الأحمر على مدار الموسم المنقضى.

وطلب مسئولو الأهلي من اللاعبين الراحلين الدخول فى صفقات تبادلية فى التنقلات الصيفية، لمساعدة القلعة الحمراء على إبرام الصفقات الجديدة، وهو ما ينذر بأزمة فنية مع بعض اللاعبين المنتظر رفضهم لهذا القرار لرغبة كل لاعب فى تحديد مصيره ووجهته المقبلة دون تدخل من ناديه.

اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء .. مندوب في إنجلترا لتجديد إعارة رمضان

اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء .. حرص مسئولو القلعة الحمراء، على سفر أحد المسئولين إلى العاصمة الإنجليزية لندن للاجتماع مع مسئولي هيدرسيفيلد الأنجليزي، للتفاوض حول تجديد إعارة رمضان صبحي فى الموسم الجديد.

ولم يرسل الأهلى حتى هذه اللحظة أي عروض رسمية لهيدرسيفيلد بشأن رمضان صبحي، حث اقتصرت المفاوضات على الصيغة الشفهية، وكان هيدرسيفيلد قد خاطب رمضان صبحى للانتظام في تدريباته بداية من يوم 2 يوليو المقبل فور انتهاء فترة إعارته للأهلي.

اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء.. المقاولون يكشف عرض الأحمر لضم طاهر

اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء .. كشف نادى المقاولون العرب، عن العرض الذى قدمه الأهلى لضم لاعب الفريق طاهر طاهر، فى يناير الماضى وصل إلى 15 مليون جنيه وذلك قبل أن يتعرض اللاعب للإصابة فى مباريات الدور الثانى بالدورى .

وكان مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح قد وافق على بيع طاهر محمد طاهر مهاجم الذئاب لأعلى سعر، بعدما تلقى اللاعب أكثر من عرض في الفترة الأخيرة أبرز هذه العروض من الأهلي وبيراميدز بالإضافة لعرض من خارج مصر.

وأضاف المشرف على الكرة في تصريحاته الخاصة إن مصلحة المقاولون تطلب عدم التسرع في اتخاذ القرار ودراسة كل العروض قبل منح الموافقة لأي نادي والأعلى سعر سيفوز بالصفقة.

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اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء .. لجنة التخطيط ترفض رحيل أجاي

اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء .. أبلغت لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء سيد عبد الحفيظ مدير الكرة برفضهم فكرة رحيل النيجيري جونيور أجاي مهاجم الفريق فى الموسم الجديد، متمسكين ببقائه فى الموسم القادم على أقل تقدير، خاصة بعد تمديده لتعاقده مع الفريق الأحمر لمدة موسمين اضافيين.

وتلقى أجاي عدداً من العروض الخارجية خلال الأيام الماضية أبرزها من الدوري البرتغالي ،خاصة وأن هناك رغبة من اللاعب فى الرحيل، نظراً لعدم مشاركته بشكل أساسي فى الفترة الأخيرة، إلا أن قرار لجنة التخطيط الأخير هو بقاء اللاعب فى الموسم المقبل.

اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء .. ثنائي بيراميدز على الرادار الأحمر

اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء .. لا يتوقع أحد أن ينتقل لاعب من الأهلى إلى بيراميدز أو العكس منذ بيع وتحول اسم الأخير من الأسيوطي لبيراميدز، إلا أنه يبدو أن هناك انفراجة فى هذا الأمر، حيث بدأ مسئولو الناديين فى جس نبض الأخر بخصوص الاستغناء عن بعض لاعبيه عن طريق بعض الوسطاء، ويترقب مسئولو الأهلى موقف نادي بيراميدز فى الفترة القادمة، تمهيداً للدخول فى مفاوضات لضم ثنائي بيراميدز الدولي نبيل دونجا وأحمد أيمن منصور، خاصة وأن الأهلى يحتاج لخدماتهما بشدة لسد ثغرات الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وحصل الأهلى على توقيع أحمد أيمن منصور قبل انتقاله لبيراميدز من صفوف المصري البورسعيدي، إلا أن الصفقة لم تتم بعد تعرض اللاعب لقطع فى الرباط الصليبي، فيما نجح دونجا فى تثبيت اقدامه بقوة كواحد من أفضل لاعبي الوسط فى الكرة المصرية، فى الوقت الذي يرغب بيراميدز فى التعاقد مع النيجيري جونيور أجاي، الأمر الذي قد يدفع الناديين لعمل صفقة تبادلية رغم تمسك الأهلى باستمرار أجاي فى الموسم المقبل.

اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء.. عبد الحفيظ يعاين معسكر الإعداد

اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء .. يتوجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى وأمير توفيق، مدير إدارة التسويق والتعاقدات إلى إسبانيا اليوم الثلاثاء، لمعاينة معسكر إعداد الفريق استعدادًا للمرحلة المقبلة، ،وتشهد رحلة عبد الحفيظ وتوفيق معاينة معسكر الإعداد والفنادق المرشحة لإقامة الفريق، وكذلك ملاعب التدريب والاتفاق على المباريات الودية التي سيخوضها الفريق هناك.

ويعود الأهلى لاستئناف تدريباته يوم السبت المقبل، بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين .