شكرا لقرائتكم مران الزمالك.. مدبولى غياب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل أحمد مدبولي لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي راحة من التدريبات المقامة حاليا بملعب النادي ، وذلك بإذن من الجهاز الفني بقيادة خالد جلال لارتباط اللاعب بأداء امتحانات آخر العام بمحافظة أسيوط. ويستعد الزمالك لاستئناف مبارياته في الدوري الممتاز بعدما عاد اللاعبون من فترة الراحة أمس خلال التوقف المحلي حاليا بسبب كأس أمم إفريقيا 2019.

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