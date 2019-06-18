شكرا لقرائتكم مصيلحى يطمأن على فرع نادى الاتحاد بسموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفقد محمد مصيلحى رئيس الإتحاد السكندري فرع النادى بسموحه للوقوف على آخر الاستعدادات لاستضافة تدريبات المنتخب البورندى الذى يبدأ أولى تدريباته مساء غدا الأربعاء . وتفقد مصيلحى الملعب وغرف اللاعبين والجمانزيوم وقاعة المحاضرات بالإضافة إلى منشآت النادى الأخرى . Advertisements كان فى استقبال رئيس الإتحاد اللواء أيمن عوض مدير النادى ووليد شعبان نائب مدير النشاط الرياضى ، واكد مصيلحى أن النادى سيظهر فى احسن صورة خلال تدريبات الفريق البوروندى ليعكس صورة مضئية عن استعدادات مصر للبطولة الافريقية .

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