شكرا لقرائتكم بتروجت بحسم الصفقة الأولى من الشمس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نجح مجلس إدارة بتروجت فى إبرام أولي صفقاتهم الصيفية بالتعاقد مع عمرو شعبان حارس مرمى الشمس مقابل 750 ألف جنيه استعدادا للموسم المقبل بدوري الممتاز ب .
وحصل بتروجت علي خدمات عمرو شعبان بعد الحصول على الإستغناء الخاص به من ناديه بعد سلسلة من المفاوضات عن طريق أحمد معتمد وكيل اللاعب الذي قاد المفاوضات بنجاح.
ووقع شعبان لنادي بتروجت لمدة 4 مواسم ويعد إضافة جيدة للفريق البترولي حيث يمتلك عمر شعبان مقومات جيدة ويبلغ من العمر 27 عام.
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