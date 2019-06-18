شكرا لقرائتكم بتروجت بحسم الصفقة الأولى من الشمس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مجلس إدارة بتروجت فى إبرام أولي صفقاتهم الصيفية بالتعاقد مع عمرو شعبان حارس مرمى الشمس مقابل 750 ألف جنيه استعدادا للموسم المقبل بدوري الممتاز ب .

وحصل بتروجت علي خدمات عمرو شعبان بعد الحصول على الإستغناء الخاص به من ناديه بعد سلسلة من المفاوضات عن طريق أحمد معتمد وكيل اللاعب الذي قاد المفاوضات بنجاح.

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ووقع شعبان لنادي بتروجت لمدة 4 مواسم ويعد إضافة جيدة للفريق البترولي حيث يمتلك عمر شعبان مقومات جيدة ويبلغ من العمر 27 عام.