شكرا لقرائتكم هانى أبو ريدة لـ"الخليج 365": تطبيق نظام تذكرتى والـfan id فى الدورى الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حوار – عصام شلتوت – عمر الأيوبى - أحمد توفيق – حاتم رضا – أحمد عصام

أبدى المهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة واللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا 2019، إعجابه الشديد بنظام تذكرتى الذى تم تطبيقه لحجز وبيع تذاكر بطولة كان 2019.

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قال أبو ريدة لـ"الخليج 365" إن نجاح التجربة وتفاعل الجمهور المصرى معها، يدفعنا لإستمرار التجربة فى الدورى الجديد، وسيتم الإجتماع بالأندية وإبلاغهم بهذا الأمر قبل الدورى الجديد.

أضاف أن نظام تذكرتى يقضى على الكثير من السلبيات وأبرزها ظاهرة السوق السوداء، كما أنه لن تكون هناك أى أعذار لغياب الجماهير عن الملاعب حيث سيتم تسجيل بيانات الجماهير التى ترغب فى حضور المباريات وفى حالة الخروج عن النص سيتم تحديد المتجاوزين ومعاقبتهم.

وجاءت تصريحات المهندس هانى أبو ريدة على هامش ندوة أجراها "الخليج 365" مع رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا، قبل أيام على ضربة البداية، والتى سننشرها خلال ساعات على موقعنا الإلكترونى والصحيفة المطبوعة التى تصدر عن المؤسسة.. انتظرونا.