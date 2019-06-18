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الأهلى لـ اتحاد الكرة : هتعملو ايه فى مسابقة 97...

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جدة - عمرو شويل أرسل النادي الاهلي خطاباً رسمياً إلى إتحاد الكرة للإستفسار عن مسابقة 97 بعدما تناثرت أنباء حول إلغاء هذه المسابقة تارة وعدم إلغاؤها تارة أخرى.

 

وأرسل النادي الاهلي خطاباً رسمياً لإتحاد الكرة يستفسر خلاله عن مصير هذه المسابقة من أجل إعلان تشكيل الأجهزة الفنية بالنادي حيث يرغب الاهلي في معرفة مصير ذه اللجنة لتحديد عدة أمور خاصة بتشكيل الأجهزة الفنية بالقطاع داخل النادي.

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 ويرغب الأهلي في معرفة مصير هذه المسابقة حتى لا يجد النادي نفسه في مأزق حال إلغاء هذه المسابقة لأن النادي سيجد نفسه مُضطراً لقيد أكثر من لاعب في قائمة الفريق الأول أو الاستغناء عنهم.

 

ويأتي في مقدمة هؤلاء اللاعبين الذين يرغب الاهلي في حسم مصيرهم ،  ناصر ماهر ورمضان صبحي حال شراؤه نهائياً من هيدرسيلفد الإنجليزي وكريم نيدفيد والثنائي المُعار للجونة محمود الجزار وأكرم توفيق.

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