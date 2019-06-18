شكرا لقرائتكم أحمد أيمن منصور يقترب من قيادة الجبهة اليسرى لمنتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل أحمد أيمن منصور دائرة المرشحين بقوة لقيادة الجبهة اليسري لمنتخب مصر على حساب أيمن اشرف فى ضربة البداية أمام زيمبابوي المقرر لها العاشرة مساء الجمعه المقبل فى الجولة الأولى للمجموعة الاولى لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.

Advertisements

يؤدي أحمد أيمن بصورة قوية فى الجبهة اليسري ويتميز بالسرعة والقوة البدنية وهو ما دفع المكسيكي خافيير أجيري للتفكير فى أحمد منصور على حساب أيمن أشرف وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة.

ويبدأ منتخب مصر مبارياته يوم الجمعه أمام زيمبابوي ثم الكونغو يوم 26 يونيو و اوغندا يوم 30 من نفس الشهر.