شكرا لقرائتكم أزارو على البحر وأسود الأطلسى فى القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى صور خلال قضاؤه أجازة فى اليونان عبر صفحته الشخصية على انستجرام . يذكر أن أزارو حرص على قضاء أجازة قصيره فى موطنه بالمغرب قبل التوجه إلى اليونان. Advertisements يذكر أن الجهاز الفنى للأهلى مد عطلة توقف الدورى للاعبين حتى يوم السبت المقبل قبل استئناف التدريبات .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أزارو على البحر وأسود الأطلسى فى القاهرة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.