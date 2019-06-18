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أزارو على البحر وأسود الأطلسى فى القاهرة...

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جدة - عمرو شويل نشر المغربى  وليد أزارو مهاجم الأهلى صور خلال قضاؤه أجازة فى اليونان عبر صفحته الشخصية على انستجرام .

 

يذكر أن أزارو حرص على قضاء أجازة قصيره فى موطنه بالمغرب قبل التوجه إلى اليونان.

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يذكر أن الجهاز الفنى للأهلى مد عطلة توقف الدورى للاعبين حتى يوم السبت المقبل قبل استئناف التدريبات .

 

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