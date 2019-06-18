شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يخوض مباراة ودية غدا أمام الأمل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الإسماعيلى مباراة ودية غدا ، الأربعاء، أمام فريق الأمل قبل المران المسائى وذلك ضمن البرنامج التحضيرى لخوض منافسات الموسم الجديد.

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وطالب جهاز الدراويش بتنظيم تلك التقسيمة من أجل كسر حالة الملل من التدريبات بجانب الوقوف على مستوى اللاعبين وجاهزيتهم من الناحية البدنية.

ويتبقى للفريق مواجهة هذا الموسم مع فريق الزمالك ستقام نهاية يوليو القادم ، لحساب مسابقة الدورى المحلى.