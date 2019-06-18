شكرا لقرائتكم رسمياً.. "التزكية" تقود أحمد الصائغ لرئاسة أهلي جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن أهلي جدة، يوم الثلاثاء، فوز أحمد الصائغ برئاسة مجلس إدارة النادي بالتزكية لمدة 4 سنوات. وتولى الصائغ رئاسة النادي بالتكليف في الفترة الماضية بعد اعتذار عبدالله بترجي عن تولي المسؤولية في مارس الماضي، علما بأنه كان يعمل في الإدارة السابقة في منصب الأمين العام، ويحمل شهادة في الهندسة. وتضم قائمة أحمد الصائغ في عضوية مجلس الإدارة كلا من عبدالصمد القرشي ووائل الحلبي وأيمن المدني وياسر محروس وغسان نصيف وعمار زهران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. "التزكية" تقود أحمد الصائغ لرئاسة أهلي جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.