شكرا لقرائتكم أنمار الحائلي يتولى رئاسة اتحاد جدة 4 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - زكى الاتحاديون أنمار الحائلي رئيساً لناديهم لفترة رئاسية مقبلة وذلك في الجمعية العمومية التي عقدت بمقر النادي يوم الثلاثاء. وسلم الرئيس المكلف لؤي هشام ناظر الرئيس الجديد مفتاح النادي، ليكون رئيساً للنادي حتى 2023. وتضم قائمة أنمار الحائلي كلاً من أحمد كعكي نائباً للرئيس، وفيصل التركي وإبراهيم بخيت وعبدالوهاب عابد وممدوح الحربي ولؤي غلاييني وأحمد القطب وحسن باروم. وسبق للحائلي أن تولى رئاسة نادي الاتحاد لفترة قصيرة مطلع موسم 2017-2018.

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