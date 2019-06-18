بالصور.. أحمد شوبير يكشف كواليس أغنية حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: أعلن أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن أغنية حفل الافتتاح لبطولة كأس أمم أفريقيا ستحمل اسم "متجمعين"؛ حيث ستكون غناء حكيم والمغني النيجيري فيمي كوتيه و المطربة الإيفوارية دوبيه. وتستضيف مصر البطولة للمرة الخامسة في تاريخها خلال الفترة من 21 يوليو حتى 19 يونيو بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة منذ انطلاقها. وجاءت كلمات الأغنية ـ حسبما أوردتها الصحفة الرسمية لأحمد شوبير على موقع فيسبوك ـ كالتالي: Advertisements لو 100 حاجة فرقتنا..الكورة جمعتنا..لعبناها في الشوارع والمدارس..جوة بيتنا..أفريقيا بيها مشهورة..وبتعشق كلمة كورة..بيبو وشحاتة.. دروجبا وإيتو..ومو صلاح في الصورة..متجمعين..على حلم كبير على حب وخير..متجمعين..متجمعين..بولادنا السُمر..العالم عارف إحنا مين..والإيد في الإيد مع بعض تملي مكملين..متجمعين..من كل بلاد أفريقيا شبابنا موجودين..متجمعين..وهدفنا واحد كلنا وعليه رايحين..نلعب مع بعض وفي الأخر كلنا فايزين..أفريقيا..أووو هوو..أفريقيا..أووو هوو

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