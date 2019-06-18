علي سعيد الكعبي معلقًا على مباريات أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي، المعلق السابق لقنوات "بي إن سبورتس"، انضمامه إلى قناة "تايم سبورتس" للتعليق على مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر.

وقال الكعبي، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يسعدني المشاركة في التعليق على كأس الامم الافريقية بالقاهرة مع قناة time sports".

وأضاف: "شكرا على ثقة الاشقاء في مصر والشكر للاخ يعقوب السعدي لدعمه الدائم وموافقته السريعة لطلب الاشقاء في الحدث الافريقي الهام".

ومن المقرر أن تستضيف مصر "كان 2019" خلال الفترة من يوم الجمعة حتى 19 يوليو المقبل، وتعد تلك النسخة الـ32 للمسابقة هي الأكبر حيث تقام بمشاركة 24 منتخبًا.