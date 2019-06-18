بلاتر: اجتماع فرنسا منح قطر حق تنظيم مونديال 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن اجتماع فرنسا هو الذي منح قطر حق تنظيم بطولة كأس العالم 2022 في قطر بدلا من الولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك في هذا الاجتماع وقتها كل من بلاتر، نيكولا ساركوزي، الرئيس السابق لفرنسا، ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي، وأمير قطر المستقبلي.

وقال بلاتر، في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتيد برس" اليوم الثلاثاء: "الأمر مفصل بالكامل، وهذا ما أقوله دائما"، في إشارة إلى ما ورد في كتابين نشرهما منذ رحيله عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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وأضاف: "اتصل بي بلاتيني وقال إن الاتفاق الذي توصلنا إليه داخل اللجنة التنفيذية بالنسبة لاستضافة الولايات المتحدة الأمريكية للمونديال سيواجه صعوبات في العمل".

وكان بلاتيني تم القبض عليه من قبل الشرطة الفرنسية اليوم الثلاثاء لاستجوابه ضمن تحقيقات مزاعم الفساد المتعلقة بمنح قطر حق استضافة كأس العالم 2022 .

يذكر أن قطر حصلت على حق استضافة كأس العالم 2022 عبر تصويت اللجنة التنفيذية للفيفا، والذي أجري في ديسمبر 2010، وقد أثيرت موجات من الجدل ومزاعم الفساد حول عملية التصويت.