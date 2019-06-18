الإعلان عن الناقل الرسمي لكأس أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2019 عن شركة سويفل كناقل رسمي في مؤتمر صحفي حضره محمد فضل مدير البطولة وأحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة ومسؤولي الشركة المصرية الكبيرة.

وقال فضل: "نهتم بكل تفصيلة في رحلة المشجع، وفرنا كل شيء ممكن داخل الاستاد له من مقاعد جديدة ودورات مياة نظيفة وجامع كبير وأماكن مجهزة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، كل شيء".

وأضاف: "وحتى تكتمل التجربة الجديدة للمشجع كنا نحتاج إلى شريك يقدم لنا حلا، سيتم توقير حافلات تخدم 40 ألفًا مع شركة سويفل".

وأتم قائلا: "في مصر فقط لازال الجمهور يذهب إلى الاستاد بسيارته، وقد حان الوقت لتغيير ذلك بتوفير وسائل نقل جماعية مريحة ىمناسبة وتجعل رحلة التشجيع أسهل وأمتع".

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من جانبه، أعلنت شركة سويفل "SWVL " توفير أكثر من 300 محطة لوسائل النقل الخاصة بها في القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس لنقل المشجعين لجميع "الإستادات" المقام عليها المباريات.

وتم تحديد قيمة الانتقال بسعر ثابت لجميع الرحلات داخل محافظة القاهرة للخطوط المتوجهة من وإلى الاستاد بسعر 10 جنيهات للرحلة لتحفيز المشجعين على التواجد بالمباريات لتشجيع المنتخب الوطني والمساهمة في إنجاح البطولة.

كما أعلنت سويفل عن إمكانية حجز باص كامل للشجعين لهم ولعائلاتهم او أصدقائهم بسعر مختلف عن السعر الموحد للرحلة.

وتوفر الشركة للمشجعين في محطاتها وبعض الحافلات وفي محيط الإستاد وسائل مختلفة للتشجيع.