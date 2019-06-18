الإسماعيلي يحفز لاعبيه.. ويجتمع مع محمد عواد

خاض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي المران المسائى على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية، ضمن البرنامج التحضيري للمشاركة ضمن منافسات الموسم الجديد.

وبدأ المران بإجتماع للجهاز الفنى بحضور أدهم السلحار عضو الجهاز

الفنى المنضم حديثًا حيث حرص الجهاز على تحفيز اللاعبين من أجل تقديم أفضل ما لديهم فى التدريبات.

واشتمل المران على مجموعة من الحصص البدنية المكثفة سعياً

لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين.

وعقد صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى اجتماعًا مع محمد عواد حارس المرمى الفريق الأول العائد من اعارة الاحتراف من صفوف نادي الوحدة السعودي.

واختتم المران بتدريبات كرة يد من أجل رفع الجوانب المهارية للاعبين وللوقوف على تحركاتهم فى المساحات.