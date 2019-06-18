رومانيا تكتسح كرواتيا في بطولة اليورو للشباب

اكتسح منتخب رومانيا تحت 21عاما علي نظيره كرواتيا باربعه اهداف مقابل هدف في المواجهة التى جمعت بينهما مساء الثلاثاء ضمن الجولة الاول من بطولةاوروبا 2019تحت 21عاما المقامه بايطاليا .
سجل اهداف المنتخب الروماني جورجش بوشكاش، يانيس هاجي، تودور بالوتسا ،ادريان بيتري في
بينما سجل هدف كرواتيا نيكولا فلاستيش في الدقيقة 18
وبهذه النتيجه يتصدر منتخب رومانيا ترتيب المجموعه الثالث بشكل موقت برصيد ثلاثة نقاط بينما يتجمد رصيد كرواتيا بدون نقاط يتزيل بها ترتيب المجموعه.
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