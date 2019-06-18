الإسماعيلي يخوض مباراة ودية أمام القناة

أتفق الجهاز الإدارى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مع القناة على اقامة مباراة ودية بين الفريقين يوم 27 يونيو الجارى ، علي هامش

استعدادهم للموسم الجديد.

وقال صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى أنه يجرى حاليًا التجهيز لتنظيم سلسلة من الوديات

، سعياً لتحقيق مزيد من الانسجام بين اللاعبين بجانب الوقوف على القدرات البدنية لديهم.

ويتبقى للدراويش مباراة بالدوري واحدة بالدوري الممتاز امام الزمالك وستنطلق عقب نهاية منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بنسختها الجديدة.