الإسماعيلي يخوض مباراة ودية أمام القناة

أتفق الجهاز الإدارى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مع القناة على اقامة مباراة ودية بين الفريقين يوم 27 يونيو الجارى ، علي هامشاستعدادهم للموسم الجديد.
وقال صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى أنه يجرى حاليًا التجهيز لتنظيم سلسلة من الوديات
ويتبقى للدراويش مباراة بالدوري واحدة بالدوري الممتاز امام الزمالك وستنطلق عقب نهاية منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بنسختها الجديدة.
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