مانشستر يونايتد يستعد للتضحية بمدافعه

يرغب نادي مانشستر يونايتد في ادخال المدافع الإنجليزي الدولي فيل جونز كجزء من صفقة ضم لاعب فريق وست هام يونايتد عيسى ديوب ويعتبر نجم وست هام جزء من خطط المدير الفني جونار سولشاير. جزء من خطط المدير الفني جونار سولشاير. وأكدت صحيفة "صن سبورت" أن جونار سولشاير علي الاستعداد للتضحية بالاعب البلغ من العمر 27عاما والجدير بالذكر ان الاعب جدد تعاقد مع الفريق حت عام 2023. وكان مانشستر يونايتد تقدم بعرض بقيمة 45مليون يورو لضم الاعب وقبول العرض بالرفض بسب تمسك الفريق بالاعب وعدم الرغبة في ضم فيل جونز.

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