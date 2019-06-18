مفاجأة..دي ليخت يرفض عرض برشلونة

رفض ماتياس دي ليخت مدافع أياكس الهولندي المتألق عرض برشلونة الأخير حيث أن اللاعب ليس مقتنعًا بالإنضمام للفريق الكتالوني، فضلًا عن ودجود خلافات حول الراتب السنوي مع البرسا.
فجرت إذاعة "الارجويرو" الإسبانية، خبر رفض دي ليخت لعرض برشلونة، حيث أبلغ دي ليخت ممثله مينو رايولا، برفض عرض برشلونة الأخير الذي قدمه النادي منذ أسابيع، ومنذ ذلك الحين لم يتم أي تحرك حولالصفقة.
وأشارت الإذاعة الإسبانية أن برشلونة خسر سباق التوقيع مع المدافع الهولندي الشاب دي ليخت، بعد رفض الأخير لعرض البرسا، وحاو جوسيب بارتوميو رئيس النادي التدخل من أجل إقناع اللاعب، لكن باتت كل محاولاته بالفشل.
وأضافت أن دي ليخت استجاب لرأي موكله أيضًا حول الموافقة على العرض المقدم أم لا،
وأشارت إلى أن فرص باريس سان جيرمان و يوفنتوس وبايرن ميونيخ أصبحت أقوى الأن، بعد ابتعاد برشلونة من التوقيع معه.
الجدير بالذكر أن رايولا شوهد منذ أيام في باريس، يتفاوض مع الفريق الباريسي حول إمكانية انتقال لاعبه إلى باريس سان جيرمان.
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