رسميًا.. أحمد الصائغ رئيسًا لنادي أهلي جدة السعودي

عقدت الجمعية العمومية لنادي أهلي جدة السعودي مساء يوم الثلاثاء، لتنصيب أحمد الصائغ رئيسًا للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة. خلال الفترة القادمة. وتمت مراسم تنصيب أحمد الصائغ في رئاسه النادي الأهلي بالتزكية لمدة 4 سنوات قادمة. ولم يتقدم أي مرشح آخر أوراقه لرئاسة النادي الأهلي، وسيتولى الصائغ رئاسه الراقي حتى عام 2023.

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