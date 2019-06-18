رياضة | بالأرقام.. تعرف على حراس مرمي منتخب مصر في أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. تعرف على حراس مرمي منتخب مصر في أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد منتخب مصر لخوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 والتي ستقام علي أرضه خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتي 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

ويلعب منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الأولي مع منتخبات (جمهورية الكونغو الديمقراطية - أوغندا - زيمبابوي)، وستقام مباراة الافتتاح بين منتخب مصر ونظيره منتخب زيمبابوي الجمعة القادمة على ستاد القاهرة الدولي.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم بعض المعلومات عن لاعبي منتخبنا الوطني المشارك في بطولة أمم إفريقيا، نستعرضها في هذا التقرير، ونبدأ بـ" حراس مرمي" الفراعنة بالبطولة:-

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محمد الشناوي:

محمد السيد محمد الشناوي من مواليد 18 ديسمبر لعام 1988، بمدينة "الحامول" التابعة لمحافظة كفر الشيخ، يلعب في مركز حراسة المرمي، ويحمل القميص رقم (16)، ويلعب ضمن صفوف الأهلي، بدأ مسيرته الدولية مع منتخب مصر في 2018، ولعب 10 مباريات دولية، حافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات مع الفراعنة، وشارك في مونديال روسيا 2018.

أحمد الشناوي:

أحمد ناصر محمود معوض الشناوي من مواليد بورسعيد في 14 مايو لعام 1991، حارس مرمي فريق بيراميدز ويرتدي القميص رقم (1)، بدأ مسيرته الدولية مع منتخب مصر عام 2011 ولعب 30 مباراة دولية، حافظ على نظافة شباكه في 19 مباراة، وكان حارس منتخب الشباب بمونديال 2011.

محمود جنش:

محمود عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم الشهير بـ"جنش" من مواليد 10 يوليو لعام 1987 بمحافظة الاسكندرية، حارس مرمي الزمالك، ويرتدي القميص رقم (23)، وبدأ مسيرته الدولية مع منتخب مصر منذ 2018 ولعب مباراتين فقط، وحافظ على نظافة شباكه في مباراة وحيدة، ولم يحقق أي انجازات دولية مع الفراعنة.