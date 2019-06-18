رياضة | بعد تمرده.. الزمالك يغرم كهربا ١٠٠ ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تمرده.. الزمالك يغرم كهربا ١٠٠ ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت إدارة الكرة بنادي الزمالك توقيع غرامة مالية قدرها ١٠٠ ألف جنيه على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بسبب غيابه عن مران اليوم.

وحاول الجهاز الإداري للزمالك التواصل مع اللاعب لكنهم فوجئوا بقيامه بغلق هاتفه المحمول والتهرب منهم ورفضه الرد على رسائلهم.

ويرغب كهربا في الرحيل عن الزمالك خلال الفترة الحالية وعدم الاستمرار مع الفريق بعد العروض السعودية التي تلقاها في الفترة الأخيرة.