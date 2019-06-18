رياضة | نجم الأهلي يطلب الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يطلب الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طالب صلاح محسن إدارة ناديه الأهلي بالرحيل على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بسبب غموض موقفه مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي حتى يستعيد مستواه الفني والبدني.
وطلب صلاح محسن إعارته لأحد أندية الدوري المصري وكلف وكيله بالبحث عن عرض خارجي للرحيل عن النادي الأحمر بسبب صعوبة مشاركته في الموسم الجديد.
وطلب صلاح محسن إعارته لأحد أندية الدوري المصري وكلف وكيله بالبحث عن عرض خارجي للرحيل عن النادي الأحمر بسبب صعوبة مشاركته في الموسم الجديد.
يذكر أن صلاح محسن خرج من حسابات لاسارتي في الفترة الماضية لأسباب فنية ويحاول سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي إقناعه بالاستمرار لمدة موسم جديد.