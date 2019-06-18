رياضة | نجم الأهلي يطلب الرحيل

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طالب صلاح محسن إدارة ناديه الأهلي بالرحيل على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بسبب غموض موقفه مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي حتى يستعيد مستواه الفني والبدني.