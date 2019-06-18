رياضة | ريال مدريد يُصعب انتقال خاميس رودريجيز إلى نابولي

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد لن يكشف عن وجهته القادمة إلا بعد الانتهاء من بطولة كوبا أمريكا.

وذكرت صحيفة "دون بالون" أن لدى خاميس أولوية على الجميع، وهي اللعب في نابولي، لأن مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي سيضمن له دورًا رئيسيًا، وسيكون أعلى راتب في الفريق، ويلعب في السيريا A ودوري الابطال، وهناك في ايطاليا تنافس مع اليوفي ومع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

ولكن تكمن العقبة في فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الذي طلب مبلغ أعلى من 45 مليون يورو التي قدمها نابولي من اجل خاميس، حيث أن الريال يريد 10مليون يورو اضافية على عرض نابولي.

ويمكن التوصل لاتفاق كالآتي.. 10مليون يورو إعارة، مع الزامية الشراء مقابل 40 مليون، وستكون هذه الصيغة الصحيحة، المستفيد منها ريال مدريد لأنه يريد تجنب بند أحقية الشراء حتى لا يتكرر هذا مثل البايرن.