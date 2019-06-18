رياضة | ليفربول ينقض على نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول ينقض على نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار يورجن كلوب المدير الفنى الألمانى لصفوف ليفربول الإنجليزى، لتدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وأشارت الصحف الإسبانية أن ليفربول إتجه لبرشلونة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ليفربول يفكر فى التعاقد مع جناح برشلونة "عثمان ديمبلي" الذى لن يشارك بشكل أساسي مع البارسا، منذ إنتقاله من بروسيا دورتموند صيف 2017.

وأشارت الصحيفة أن إدارة برشلونة تفكر فى تدعيم صفوفها بلاعب أتليتكو مدريد أنطوان جريزمان وأيضاً عدم إستبعاد ضم نجم باريس نيمار دا سيلفا.