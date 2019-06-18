رياضة | نابولي يكشف عم موعد إعلان التعاقد مع ثنائي منتخب كولومبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نابولي يكشف عم موعد إعلان التعاقد مع ثنائي منتخب كولومبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي نابولي الإيطالي تدعيم صفوفه بالعديد من النجوم، خلال سوقالانتقالات الصيفية الحالي، من أجل المنافسة على البطولات خلال الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "الماتينو" أنه من الممكن أن يعلن نابولي عن شراء دافيد أوسبينا يوم السبت المقبل، حيث يتصارع حارس المرمى الكولومبي وخاميس رودريجيز معاً على بطولة كوبا امريكا.

كما ان صداقة خاميس وأوسبينا ستكون حافزاً اضافياً لجذب نجم وسط بايرن ميونيخ وريال مدريد السابق لنابولي، ولن تكون هناك مشكلة في طريقة الانتقال.