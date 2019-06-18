رياضة | محمد الشلهوب يفجر مفاجأة لجماهير الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد الشلهوب يفجر مفاجأة لجماهير الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر اللاعب محمد الشلهوب قائد فريق الهلال السعودي استكمال مشواره الكروي وعدم اعتزال كرة القدم بعدما راودته الفكرة بقوة خلال الفترة الأخيرة.

ذكرت التقارير السعودية، اليوم أن اللاعب قرر إستكمال مشواره الكروي موسم أخر إضافي حيث سيعتزل بنهاية الموسم المقبل حيث يرغب الشلهوب، الاعتزال بعد التتويج مع الهلال بالدوري الثامن له.

الجدير بالذكر أن النجم محمد الشلهوب حقق بطولة الدوري السعودي للمحترفين مع الهلال 7 مرات وبطولة كأس ولي العهد 11 مرة وكأس خادم الحرمين الشريفين مرتين وكأس السوبر السعودي مرة واحدة ودوري أبطال آسيا مرة واحدة.