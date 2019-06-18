رياضة | خاص - الهاني سليمان: منتخب مصر يضم أفضل لاعب في العالم.. وقادرون على التتويج بلقب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - الهاني سليمان: منتخب مصر يضم أفضل لاعب في العالم.. وقادرون على التتويج بلقب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الهاني سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بأن منتخب مصر قادر على تحقيق لقب بطولة أمم إفريقيا، والتي ستنطلق مبارياتها يوم الجمعة المقبل بمواجهة الفراعنة أمام زيمبابوي على ستاد القاهرة.

وأضاف سليمان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"الجميع يتمنى التوفيق لمنتخب مصر و "احنا قدها" فالمباريات تقام على أرضنا ووسط جماهيرنا وهذا ما سيمثل الحافز الكبير للمنتخب ولاعبيه والجهاز الفني لتحقيق لقب البطولة".

وتابع المنتخب يضم جيل من أفضل الأجيل في تاريخه بعد جيل وائل جمعة ومحمد بركات وعصام الحضري وشادي محمد وهاني سعيد، ولديه مجموعة مميزة من اللاعبين قادرة على تحقيق طموحات وأمال الجماهير وإسعادها".

وواصل :"لدينا أفضل لاعب في العالم وهو محمد صلاح والذي أعتبره كذلك وقادر على قيادة المنتخب لأبعاد مكان في البطولة، بجانب مجموعة مميزة من اللاعبين الأخرين مثل محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي وأحمد حجازي ونجوم الدوري المصري".

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وزاد :"اختيار مصر لتنظيم مثل هذه البطولة الكبيرة هو شرف لأي مصري، وسيعود بالنفع على بلدنا اقتصاديا وسياحيا، كما أن البطولة تلقى اهتماما كبيرا من جميع المسئولين في الدولة بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي والجهد الكبير الذي يُبذل لأجل إنجاح هذه البطولة في مصر".

وعن الحارس الذي سيحمي عرين المنتخب المصري في البطولة قال :"الجهاز الفني اختار 4 حراس مميزين للغاية وهم الأفضل في الدوري وأي حارس منهم سيتولى المهمة سيكون قادرا على قيادة المنتخب للتتويج باللقب إن شاء الله أما بالنسبة لي فالاختيار سيمثل حيرة كبيرة".

وأشار :"لا يجب أن ننسى محمد أبو جبل على الرغم من استبعاده من القائمة النهائية ففي غالبية أي بطولة حارس واحد يلعب والباقي يُضع إسمه ضمن المتوجين باللقب، وأتمنى التوفيق للجهاز الفني في اختيار الحارس الذي سيحمي عرين منتخبنا في البطولة".

وحول القائمة النهائية للمنتخب قال :"الجهاز الفني اختار 23 لاعبا هم الأفضل من وجهة نظره وعلينا مساندته ودعمه لأنه اختار اللاعب الذي سينفذ فكره".

وعن المنتخبات التي يخشاها في البطولة أتم حديثه :"هناك منتخبات عديدة مثل السنغال وكوت ديفوار والمغرب ونيجيريا وتونس والجزائر، وهي منتخبات لها باع طويل في إفريقيا".