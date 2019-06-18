رياضة | الوحدة الإماراتي يتعاقد مع الحسين صالح لاعب النصر السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوحدة الإماراتي يتعاقد مع الحسين صالح لاعب النصر السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الوحدة الإماراتي لكرة القدم، رسمياً التعاقد مع لاعب النصر السعودي الحسين صالح لمدة موسم واحد على سبيل الاعارة.

وصرح نادي الوحدة الاماراتي عبر صفحته الرسمية على تويتر شاكرا نادي النصر على حسن التعاون متمنيا للاعب التوفيق مع الفريق: “يتمنى مجلس إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم التوفيق والنجاح للاعب مع النادي، ويتقدم مجلس الادارة بالشكر والتقدير لنادي النصر الشقيق على حسن التعاون وتسهيل كافة الاجراءات لإنتقال اللاعب”.

جديرا بالذكر أن اللاعب الحسين صالح يعتبر ثاني صفقات فريق الوحدة الإمارتي بعد أن أعلن منذ أيام قليلة عن تعاقده مع لاعب الوسط الاورجوياني نيكولاس ميلسي قادما من نادي الظفرة لمدة موسم واحد على سبيل الاعارة.