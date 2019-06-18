رياضة | مفاجأة سارة لجماهير أهلي جدة بشأن ثلاثي الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة سارة لجماهير أهلي جدة بشأن ثلاثي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن اقتراب إدارة نادي أهلي جدة من تجديد تعاقدها مع ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكانت الهيئة العامة للرياضة السعودية في وقت سابق، قد أصدرت قرارًا بتخفيض عقود اللاعبين السعوديين حسب التعديلات الجديدة، الأمر الذي أثار قلق جماهير الراقي بشأن ثلاثي الفريق "مهند عسيري، حسين المقهوي، عمر هوساوي".

ووفقًا لما جاء بصحيفة "عكاظ" السعودية، فإن الهيئة العامة للرياضة السعودية وافقت على اعتماد عقود ثلاثي الفريق، التي تم التوقيع عليها في وقت سابق.