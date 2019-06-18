رياضة | المزين يوضح حقيقة عدم إستمراره مع طنطا في الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المزين يوضح حقيقة عدم إستمراره مع طنطا في الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أيمن المزين المدير الفني لطنطا حقيقة ما تردد مؤخرا عن عدم استمراره مع فريق طنطا في الدوري الممتاز، وكتب علي صفحته الشخصية عبر موقع فيس بوك " لا صحة مطلقا لما يتردد من عدم تكملتى للموسم الجديد مع نادى طنطا ولم يتم مناقشة أو طرح هذا الموضوع من قريب أو بعيد سواء من إدارة النادى أو منى شخصيا.

وأكمل بأنه يتلقي الدعم الكامل من مجلس الإدارة، وقال شرف لى تواجدى بين جدران هذا النادى الكبير، كما تربطنى بكل اعضاء مجلس الإدارة كامل علاقات الحب والمودة والإحترام الذى هم أهل له، وليس أعضاء المجلس فقط بل ايضا أعضاء النادى فهم أخوة أفاضل، وجمهور طنطا المحترم كل علاقات المحبة والإحترام الذى أكن له كل الحب.

وأعلن بأنه سوف يبدأ مسيرة الإعداد للموسم الجديد يوم ٢٩/٦ بأستاد الجامعة وقد تم مناقشة كل الأمور من قبل المجلس الذي يقدم كل الدعم للفريق، مشيرا إلا أنه يعلم بأنهم يحملوا أحلام محافظة بالكامل وسيعمل علي تحقيق الحلم، واكمل حديثه بأن الجميع علي قلب رجل واحد، مجلس إدارة وجهاز فني ولاعبين وجمهور.