رياضة | تصريحات والد باولو دياز تصدم الأهلي في الميركاتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات والد باولو دياز تصدم الأهلي في الميركاتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح والد اللاعب التشيلي باولو دياز لصحيفة “tycsports” الأرجنتينية، حول مستقبل ولده وماهي أقرب محطاته المستقبلية من الأستمرار مع نادي أهلي جدة من عدمه.

حيث قال والد اللاعب أن باولو لديه كل الرغبة في العودة للأرجنتين واللعب لريفير بليت، لكن من الصعب الانتقال إلى هناك على سبيل الإعارة.

وتابع والد اللاعب :” هناك مفاوضات قوية بين ريفر بليت ووكيل باولو، وأعتقد أنها تسير في الطريق الصحيح”.

جديرا بالذكر أنه تردد أنباء في الفترة السابقه حولةمحاولة نادي ريفربليت الأرجنتيني، الدخول في مفاوضات نجم أهلي جدة التشيلي باولو دياز ،في موسم الانتقالات الصيفية الحالية تعويضا لرحيل المدافع الأرجنتيني جوناتات مايدانا.