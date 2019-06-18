رياضة | رسميًا.. الصائغ رئيسًا لنادي أهلي جدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. الصائغ رئيسًا لنادي أهلي جدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الانتخابات السعودية، عن فوز أحمد الصائغ برئاسة نادي أهلي جدة السعودي بالتزكية، وذلك بعد انتهاء الجمعية العمومية للنادي، حيث كان الصائغ هو المرشح الوحيد للنادي.

وبذلك يتولى الصائغ منصب رئيس الراقي السعودي لمدة أربعة أعوام، خلفًا للرئيس السابق عبدالله بترجي، المكلف من قبل هيئة الرياضة السعودية.

وضمت قائمة الصائغ كلاً من: عبدالصمد القرشي، ووائل الحلبي، وغسان نصيف، وياسر محروس، وعمار زهران، وأيمن مدني.