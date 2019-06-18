رياضة | نابولي يتعاقد نهائيًا مع أوسينا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نابولي يتعاقد نهائيًا مع أوسينا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بطلب من الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي، تم دفع البند المتفق عليه مع نادي أرسنال الإنجليزي، لشراء الحارس المخضرم الكولومبي دافيد اوسبينا.

وذكرت صحيفة "الماتينو" الإيطالية، أن قيمة أحقية شراء أوسبينا هي 4.8 مليون يورو، وكل ما ينقص الصفقة هو الاعلان الرسمي فقط.